Sharp анонсировала телевизор с разрешением 8K

Телевизоры с разрешением 4K ещё не успели получить широкого распространения, а компания Sharp уже анонсировала модель с разрешением 8K.

Устройство Aquos 8K TV имеет диагональ экрана 70 дюймов и поддерживает разрешение 8K (7680×4320 точек). Это в 16 раз превосходит стандартное Full HD разрешение (1920х1080 точек). Производитель описывает изображение, передаваемое при помощи такого разрешения, как «предельно реальное, с ультрачёткими деталями, которые даже не всегда можно увидеть невооружённым взглядом». Анонсированная новинка совестима со стандартами Dolby Vision HDR и BDA-HDR. Осталось лишь найти контент, который позволит раскрыть возможности нового телевизора Sharp Aquos 8K TV. Пока что вещание в разрешении 8K ведёт лишь японский оператор NHK.

Sharp намерена приступить к продажам своего нового телевизора Aquos 8K TV до конца этого года на рынках Японии и Китая. В марте 2018 года устройство станет доступным в Европе. Цена новинки пока не уточняется, но по неофициальным данным она составит около $9000. Компания также планирует представить несколько других продуктов с поддержкой разрешения 8K, чтобы сформировать целую экосистему, включающую камеры и ресиверы сигнала.

Источник: The Verge