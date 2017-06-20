Шесть крупных IT-компаний займутся созданием суперкомпьютера экзафлопного класса по заказу правительства США

Правительство США привлекло 6 крупных технологических компаний (AMD, Cray, Hewlett-Packard Enterprise (HPE), IBM, Intel и NVIDIA) к созданию суперкомьютера, производительность которого будет измеряться экзафлопами. И желательно, чтобы участники проекта Exascale Computing Project создали готовое решение раньше Китая, Японии и других стран.

На выполнение поставленной задачи на проект Exascale Computing Project выделено финансирование в сумме $258 млн, которая будет поэтапно передаваться на протяжении трёх лет. Кроме того, компании-участники также будут вкладывать в развитие проекта собственные средства. Их вклад составит около 40% от общего объёма затрат. Таким образом, общая сумма создания суперкомпьютера следующего поколения составит около $430 млн.

Суперкомпьютер экзафлопного класса сможет выполнять миллиард миллиардов вычислений в секунду и, как ожидается, будет иметь ту же вычислительную мощность, что и мозг человека на уровне нервной системы. Такая система сможет изменить способ проведения исследований учёными, поможет находить новые способы лечения болезней или разгадывать тайны Вселенной.

Согласно проекту Exascale Computing Project, финансирование Министертсва энергетики пойдёт на разработку аппаратной части, программного обеспечения и приложений. Например, в случае HPE агентство хочет создать суперкомпьютер экзафлопного класса на базе The Machine — своего суперкомпьютера, который может заменить фермы серверов данных на один компьютер размером с холодильник.

Цель проекта – создать хотя бы один суперкомпьютер с необходимой вычислительной мощью к 2021 году. Но участникам проекта придётся поторопиться, если хотят опередить Китай, который намерен создать собственный суперкомпьютер экзафлопного класса уже к 2020 году.

Источник: Engadget