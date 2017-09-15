«Шнобелевскую премию 2017» вручили за жидких котов, азартных крокодилов, большие уши стариков, лечение храпа духовыми инструментами и другие важные исследования

В Гарвардском университете прошла 27-ая по счету церемония вручения «Шнобелевской премии» (Ig Nobel Prize) за спорные и необычные исследования, которые по утверждению организаторов «сначала выглядят смешными, но потом заставляют задуматься». Традиционно премию вручают накануне настоящей Нобелевской премии, а в состав жюри входят нобелевские лауреты.

Премию по физике получил француз Марк-Антуан Фардин, который попытался ответить на животрепещущий вопрос — могут ли кошки быть одновременно и твердым телом и жидкостью. Проведя целый ряд исследований, он пришел к выводу, что кошки по своей сути ближе к жидкости, так как способны самостоятельно занимать весь доступный им объем (кстати, у котят это получается хуже, чем у взрослых котов). В качестве доказательств были использованы соответствующий «котофото» из интернета.

Премию мира получила группа ученых из Швейцарии, Канады, Нидерландов и США во главе с Мило Пуаном за исследование, доказавшее пользу регулярной игры на диджериду — одном из старейших в мире музыкальных духовых инструментов, изобретенном аборигенами Австралии. Оказывается, что помимо гумманитарного развития и любви соседей, человек укрепляет легкие и дыхательные пути, что позволяет избежать появления храпа и апноэ (прерывание дыхания во сне). Интересно, что первым пациентом, попробовавшим новый метод, стал один из исследователей.

Чтобы получить премию по экономике, Мэтью Роклоф и Нэнси Грир доказали, что контакт с живым крокодилом влияет на ход азартных игр. Те из игроков, которые испытали приятное возбуждение от рептилии в руках, как правило, ставили более крупные суммы, тогда как более пугливые персонажи под воздействием стресса снижали свои ставки.

Премия по анатомии досталась британцу Джеймсу Хиткоуту, который ответил на типичный вопрос Красной Шапочки «Почему у стариков такие большие уши?» Оказывается, после 30 лет уши человека отрастают на 2 мм каждые десять лет, так что готовьтесь — в 80 лет ваши уши будут на сантиметр больше, чем в 30 лет. Билогический приз достался группе ученых из Японии, Бразилии и Швейцарии, изучивших один из видов пещерных насекомых, которые в процессе эволюции обменялись половыми органами — у самок этого вида присутствует подобие пениса, а у самцов образовалось влагалище.

Приз в категории «Гидродинамика» достался ученому из Южной Кореи Дживону Хану, который выяснил, что кофе во время ходьбы расплескивается совершенно разным способом, в зависимости от размера и формы чашки, а также скорости и характера походки. Чтобы избежать кофепролития, следует соответствующим способом подобрать скорость ходьбы и размеры чашки, а еще лучше — ходить задом наперед, так шансы донести кофе до нужного места значительно увеличиваются (конечно, если под ноги не попадется другой исследователь).

Ученые из Бразилии нашли человеческую кровь в испражнениях летучих мышей вида Hairy-Legged Vampire Bat Diphylla ecaudata, что доказывает, что они действительно могут укусить человека, когда нет более подходящей кандидатуры. Французские медики доказали, что за отвращение к сыру отвечает конкретный участок человеческого мозга, то есть это действительно «фобия», а не каприз (так что не заставляййте есть сыр того, кто его не любит — скорее всего он не капризничает).

Премия за познание досталась европейским ученым во главе с Маттео Мартини, продемонстрировавшим, что не только плохие родители не могут различить близнецов — зачастую они сами не могут со 100% точностью узнать себя на фотографиях. И, наконец, испанские акушеры получили соответствующую премию за то, что изучили реакцию младенца в утробе матери на музыку. Оказывается, что младенец реагировал на музыку не так сильно, если динамик прижимали к животу будущей матери, по сравнению с вариантом, когда акустику помещали непосредствено в вагину.

Источник: The Ig Nobel Prizes