Shure представила свои первые Bluetooth-наушники по цене от $100

Компания Shure подготовила к выпуску две модели беспроводных Bluetooth-наушников: SE215 и SE112. Это первые Bluetooth-наушники в модельном ряду этого производителя.

Обе новинки способны работать без подзарядки до 8 часов и обеспечивают радиус связи около 9 метров. Функция шумоподавления способна блокировать до 37 дБ окружающих шумов. При этом модель Shure SE215 поставляется в комплекте со съёмным кабелем Bluetooth Accessory Cable со встроенным пультом управления воспроизведения музыкой.

Этот аксессуар также продаётся отдельно по цене $99 и позволяет наделить беспроводной связью любые наушники серии Shure SE. Цена Shure SE215 составляет $150, новинка доступна в полупрозрачном синем, чёрном или белом вариантах цветового исполнения корпуса.

В модели Shure SE112 применяется несъёмный кабель. Цена этого устройства составляет $100, оно доступно только в чёрном цвете. Обе новинки уже поступили в продажу.

Источник: The Verge