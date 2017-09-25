Шведский автопроизводитель представил компактный кроссовер Volvo XC40 и абонентский сервис Care by Volvo, который позволит каждые 2 года менять автомобиль на новый

Компания Volvo представила компактный кроссовер Volvo XC40, который в ближайшем будущем получит гибридную и полностью электрическую версию. Вместе с новинкой автопроизводитель анонсировал абонентский сервис Care by Volvo, представляющий собой новую концепцию владения автомобилем — оплачивая фиксированную ежемесячную плату, владелец получает целый пакет дополнительных услуг и возможность замены автомобиля на новый каждые 24 месяца.

Кроссовер Volvo XC40 отличается свежим дизайном и особым вниманием к деталям, в частности, разработчики максимально полно использовали пространство салона, добавив несколько отсеков и держателей, а также отдельное место для хранения телефонов с возможностью беспроводной зарядки. Модель также получила функцию полуавтономного управления Pilot Assist, комплексную систему City Safety, функцию предупреждения съезда с дороги, технологию предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении (Cross Traffic Alert), а также систему кругового обзора автомобиля.

На старте производства Volvo XC40 будет предложен с двумя 4-цилиндровыми двигателями семейства Drive-E — дизельным D4 и бензиновым T5, кроме того кроссовер станет первой моделью бренда, на которую будет устанавливаться новый 3-цилиндровый двигатель. Немного позднее станут доступны и другие силовые установки, включая гибридную и полностью электрическую. Производство Volvo XC40 начнется уже в ноябре на заводе Volvo Cars в Генте (Бельгия).

Впрочем, куда более интересным для аудитории нашего сайта станет информация о сервисе Care by Volvo, который позволит забыть о таких формальностях и дополнительных расходах как рассрочка платежей, страховка, налоги, комиссии и прочее. Пользователю будет достаточно сделать онлайн-заказ и уехать из салона на новом автомобиле. Более того, в зависимости от региона, программа Care by Volvo будет включать пакет консьерж-услуг, таких как заправка, мойка и чистка салона, сервисное обслуживание или доставка товаров в автомобиль.

Также подписчики сервиса Care by Volvo смогут легко передавать автомобиль друзьям или родственникам с использованием новой технологии цифрового ключа. Первой моделью, доступной по подписке, станет Volvo XC40, постепенно к сервису присоединятся и другие модели бренда. После этого подписчики будут иметь возможность временно поменять свой автомобиль на другую модель в зависимости от текущих потребностей.

Отметим, что данная программа будет доступна покупателям нового кроссовера в Швеции, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Норвегии, Польше и США (на других рынках услуга появится позже). Стоимость подписки Care by Volvo не зависит от региональных или возрастных параметров, она будет едина в пределах конкретной страны и будет стандартизирована в зоне Европейского союза.

Источник: Volvo