Шведский стартап Einride показал полноразмерный прототип беспилотного электрогрузовика T-Pod

Шведский стартап Einride продемонстрировал на официальном мероприятии полноразмерный прототип автономного электрического грузовика T-Pod, первые данные о котором появились еще весной текущего года.

Электрогрузовик Einride T-Pod отличается уникальным дизайном, который разработан с нуля и в принципе не рассчитан на присутствие водителя. При этом помимо встроенного автопилота, управлять таким автомобилем можно удаленно из центра управления компании, где один оператор сможет «вести» сразу несколько грузовиков, помогая им принимать решения в сложных ситуациях.

Электромобиль T-Pod длиной порядка 7 м позволяет загрузить 15 стандартных грузовых паллет, общая масса с учетом груза может доходить до 20 тонн. Благодаря комплекту батарей на 200 кВтч электрогрузовик имеет запас хода до 200 км.

Интересно, что стартаперы не разрабатывают «сферический грузовик в вакууме» — они уже запланировали запуск в 2020 году маршрута между шведскими городами Гётеборг и Хельсингборг, на который должны выйти 200 электрогрузовиков T-Pod. Несмотря на то, что расстояние между этими городами составляет чуть больше 200 км (то есть с натяжкой укладываются в рамки запаса), в Einride собираются установить на маршруте несколько зарядных станций для подзарядки разряженных грузовиков в пути.

По расчетам создателей, после реализации проекта автопарк Einride T-Pod сможет перевозить до 2 миллионов грузовых паллет в год, что за счет отказа от ДВС-грузовиков позволит избежать выброса CO2, эквивалентного выбросу от 400 тыс. автомобилей на аналогичной дистанции. При этом в стартапе отметили, что в случае успешного развития проекта и при наличии соответствующего желания клиентов, они смогут продлить запланированный маршрут.

Источник: Techcrunch