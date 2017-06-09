Шведы представили концепт электромобиля будущего NEVS InMotion в виде модульной «комнаты на колесах» с автопилотом 5 уровня

Китайско-шведская компания NEVS (National Electric Vehicle Sweden), выкупившая в 2012 году активы известного автопроизводителя Saab (но при этом не имеющая прав на использование одноименной торговой марки), представила концепт беспилотного электромобиля будущего InMotion. Публичная демонстрация модели состоялась на этой неделе в рамках выставки CES Asia.

По задумке разработчиков, NEVS InMotion будет представлять собой модульную «комнату на колесах», в которой можно будет работать, общаться или отдыхать, одновременно перемещаясь из точки А в точку Б. Внутри не будет никаких органов управления, так как электромобиль получит систему автономного управления пятого уровня, не предполагающую участие человека в вождении.

Попасть внутрь салона можно с помощью единственной распашной двери, расположенной со стороны тротуара. Колеса практически полностью скрыты под специальными колпаками. Зарядка батарей электромобиля будет происходить с помощью беспроводной системы. Настройка сидений, освещения, климат-контроля и системы развлечений будет происходить с помощью специального приложения для смартфонов.

В так называемом «приватном» режиме кресло пассажира будет повернуто в сторону стены, чтобы позволить ему спокойно почитать, посмотреть фильм или просто отдохнуть.

В «социальном» режиме, который больше подходит для поездок с семьей или компанией друзей кресла будут повернуты таким образом, чтобы пассажиры сидели лицом друг к другу и смогли удобно общаться. В режиме «совещаний» все кресла будут выстроены в ряд перед большим экраном, на котором все участники встречи смогут просмотреть презентацию или другие рабочие документы.

По данным разработчиков из NEVS, в данный момент средний автомобиль проводит 95% на парковке и только 5% времени передвигается по дорогам. Именно поэтому они хотят заменить личные автомобили на подобные общественные средства передвижения, которыми смогут пользоваться все желающие в случае необходимости по модели каршеринга.

Источник: NEVS