Швейцарский производитель солнечных крыш Designergy планирует начать производство панелей в Украине

Швейцарская компания Designergy, специализирующаяся на производстве и установке солнечных крыш, намерена выйти на рынок солнечной энергетики Украины. Об этом сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

Недавно прошла встреча главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука с представителями Designergy, на которой обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим сотрудничеством.

Как сообщается, в городе Смела Черкасской области компания Designergy планирует реализовать пилотный проект по реконструкции крыши комбината Днепр. В рамках проекта крыши объектов комбината Днепр планируют покрыть солнечными панелями по фирменной технологии TCR system.

Как отмечается, уникальность технологии TCR system заключается в обеспечении высокой теплоизоляции здания, водонепроницаемости крыши и возможности производить электроэнергию из энергии солнца.

Отметим, что комбинат Днепр имеет 12 складских помещений площадью 60 тыс. м2. Стоимость пилотного проекта в целом оценивается в 10 млн евро.

Впервые о возможном выходе Designergy на украинский рынок сообщалось месяц назад. Тогда пилотный проект, предусматривающий покрытие крыши комбината Днепр солнечными панелями обсуждали на одном из заседаний Смелянского городского совета. На тот момент также говорилось о возможной организации компанией Designergy в Украине производства солнечных панелей для частных домохозяйств в случае успеха пилотного проекта.

Источник: Госэнергоэффективности и smila-rada.gov.ua