Швейцарцы создали 45-тонный электросамосвал E-Dumper с батареей рекордной емкостью 700 кВт⋅ч

Группа швейцарских компаний создала полностью электрическую версию карьерного самосвала Komatsu HD 605-7, оснащенного блоком аккумуляторных батарей суммарной емкостью 700 кВт⋅ч. То есть, в семь раз больше, чем у топовых версий электромобилей Tesla. Собственно, 45-тонный E-Dumper, а именно под таким названием фигурирует разработка, на сегодняшний день является одним из самых больших в мире электрических автомобилей.

У E-Dumper диаметр колес превышает 2 метра, а для подъема в кабину установлена лестница с девятью ступеньками. Этот самосвал предназначен для перевозок материалов от горной выработки Chasseral к ближайшему цементному заводу компании Ciments Vigier SA. По этому маршруту E-Dumper будет курсировать 20 раз в день на протяжении последующих 10 лет.

Поскольку самосвал E-Dumper является полностью электрическим, нет никакой нужды использовать тормоза во время спуска. В роли тормозов выступает его огромный электродвигатель, работающий в режиме генератора. Вырабатываемая им электроэнергия используется для зарядки аккумуляторных батарей и снова используется, когда самосвал на обратном пути поднимается в гору. Самое интересное здесь то, что что при движении вниз по 13-градусному склону в нагруженном состоянии генератор самосвала вырабатывает больше энергии, нежели расходуется на подъем без груза. По приезду избыток энергии можно перенаправить в общую энергетическую сеть во время разгрузки самосвала.

Аккумуляторная батарея самосвала E-Dumper весит 4.5 тонны, она состоит из 1440 никель-кобальт-марганцевых ячеек. Это самая емкая и большая аккумуляторная батарея, установленная на сегодняшний день на наземном транспортном средстве.

Если эксперимент с E-Dumper признают успешным, то в будущем компания Ciments Vigier SA планирует обзавестись автопарком из восьми таких самосвалов. Тем временем другие швейцарские компании тоже планируют создание своих вариантов больших транспортных средств и крупногабаритной строительной техники на электрической тяге, в которых будут использоваться некоторые технологии, испытанные в ходе эксплуатации самосвала E-Dumper.

В данном контексте будет уместно вспомнить о еще одном самосвале японцев Komatsu – самоуправляемой модели Innovative Autonomous Haulage Vehicle, которая полностью лишена водительской кабины.

Источник: Inhabitat и dailytechinfo