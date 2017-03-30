«Сибирь 3»/Syberia 3 всё ближе к выходу. Разработчики опубликовали очередной трейлер

Компании «Бука» и Microids опубликовали второй официальный трейлер игры «Сибирь 3»/Syberia 3, получивший название «История». Новый трейлер расскажет о приключениях Кейт Уокер и её отношениях с загадочным племенем юколов.

Как обещают разработчики в трейлере, Кейт отправится в странное и невероятное приключение вместе с племенем юколов, которые спасли ей жизнь. Им предстоит пересечь зловещее озеро, встретиться с монстрами и духами, испытать на себе последствия страшной катастрофы.

«На их пути встанут неожиданные враги и герои удивительных преданий», — говорится в трейлере.

Повествование приключенческой игры Syberia 3 начнётся с того момента, на котором закончились события Syberia 2. Главную героиню Кейт Уокер спасает от верной гибели на дрейфующей льдине племя юколов. Вместе с ними она продолжит своё путешествие и поиски таинственной Сибирии. Впервые в серии игра сделана полностью на трёхмерном движке. Игрокам обещаны красивые пейзажи, новые задачи и загадки, основанные на физике, и полная свобода действий и перемещения.

Игра «Сибирь 3»/Syberia 3 будет доступной на платформах ПК, Mac, PS4 и Xbox One. Она будет выпущена во втором квартале – 20 апреля 2017 года в Европе и 25 апреля в США.