Система электронного билета в общественном транспорте Киева заработает во втором квартале 2018 года
КГГА объявит тендер на закупку оборудования для внедрения электронного билета в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
По данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, система единого электронного билета разрабатывается на базе коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс». Планируется, что на этой неделе будет объявлен конкурс на закупку оборудования, которое необходимо для внедрения электронного билета в наземном пассажирском транспорте.
По словам директора Департамента информационных технологий КГГА Юрия Назарова, электронный билет в Киеве уже есть, но только в подземном транспорте. Следующим шагом в КГГА планируют купить валидаторы и бортовые компьютеры для автобусов, троллейбусов и трамваев предприятия «Киевпасстранс». Потом — внедрить информационную систему электронного билета.
«На втором этапе состоится модернизация технической базы метрополитена и подключение уже к новой системе электронного билета», — говорит Назаров.
По данным ЕБРР, в городах Западной Европы потери при сборе выручки в городском транспорте составляют 2-3%, в Восточной Европе — 2-7%. В украинских городах есть потери в 25-40%. В первую очередь, это происходит из-за использования бумажных билетов, человеческого фактора и отсутствия автоматического учета льготников.
Депутаты говорят, что введение электронной билета поможет бороться с коррупцией в этой сфере. Планируется, что в столице соответствующая система полноценно заработает со второго квартала 2018 года.
Источник: «Экономическая правда»
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