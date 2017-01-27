Система идентификации по кардиограмме BioLock от украинского R&D-центра SoftServe стала финалистом на международном конкурсе инноваций SXSW

Жюри международного конкурса интерактивных инноваций SXSW Interactive Innovation Awards, проходящего в американском Остине, объявило 65 финалистов в 13 категориях. Одним из пяти финалистов в категории Smart Cities стала система BioLock, разработанная R&D-командой украинского подразделения SoftServe. Данное решение позволяет идентифицировать водителя с помощью встроенных в руль датчиков, а также вести постоянный мониторинг его самочувствия в пути.

Для начала идентификации в системе BioLock достаточно положить руки на руль и удерживать их там на протяжении 15 секунд. Этого времени достаточно, чтобы встроенная в рулевое колесо пара электродов сняла экспресс-кардиограмму пользователя. Далее электронная начинка системы систематизирует и передает полученные данные в мобильное приложение с помощью Bluetooth-канала. На финальном этапе данные обрабатываются с помощью нейросети, которая и выдает окончательную информацию по аутентификации и самочувствию пользователя.

Разработчики отмечают, что систему BioLock можно использовать не только в автомобилях, аналогичные электроды можно встроить в чехол для смартфона. В этом случае пользователь получает возможность подтвердить свою личность при оплате покупок, в системах проката велосипедов, открывать двери дома с умным замком и т.д.

«Интерфейсы становятся невидимыми. Машины будут понимать и чувствовать людей все больше, как люди понимают и чувствуют людей. И для этого взаимодействия кнопки, клавиатура, мышка и экран становятся ненужными — рассказал R&D директор SoftServe Василий Милько – В финале SXSW Interactive Innovation Awards нам будет непросто. Одним из финалистов является self-driving truck, который уже перевез полный трейлер пива на значительную дистанцию. Однако участие в конкурсе SXSW не было для нас самоцелью. У нас хороший опыт работы с биосенсорами, искусственным интеллектом и встроенным программированием. Мы просто создали новую полезную технологию на основе наших умений и видения будущего. Но поскольку мы уже попали в финал конкурса, приложим для победы максимум усилий».

Отметим, что окончательные результаты конкурса будут объявлены 12 марта на торжественной церемонии SXSW Interactive Innovation Awards.

Источник: SoftServe