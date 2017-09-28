Система распознавания лиц Face ID нового iPhone X может ошибаться в случае с близнецами или близкими родственниками

Сегодня компания Apple в очередной раз обновила страничку политики конфиденциальности на своем официальном сайте. Одновременно стали известны новые подробности о работе системы распознавания лиц Face ID нового iPhone X. Их источниками послужила новая страничка поддержки, а также технический документ, где освещены различные аспекты работы Face ID, связанные с обеспечением безопасности пользовательских данных. На шести страницах этого документа расписаны механизмы защиты и меры предосторожности, встроенные в новую систему распознавания лиц. Также там есть важные детали о том, как функция работает под воздействием различных факторов.

Пожалуй, часть подробностей, касающаяся хранения отпечатков лица, представляет наибольший интерес. В целом, принцип работы Face ID не особо отличается от такового у Touch ID: система считывает ваше лицо (или отпечаток лица, говоря терминами Apple), а затем создает частичную модель для сравнения с будущими отпечатками. Она специально создает неполноценную версию, так что даже при извлечении данных восстановление полноценной трехмерной модели лица не представляется возможным. По крайней мере, так говорит Apple. Согласно данным в документе, разработчики предусмотрели даже своего рода «переменную» – случайный элемент, отвечающий за часть данных, что еще более затрудняет предсказание поведения и компрометацию системы.

Еще интереснее то, что первое сканирование для регистрации в системе – лишь начало процесса. После первого сканирования лица система Face ID обновляет исходную модель из фотографий, сделанных при каждой успешной разблокировке смартфона. То есть, система будет постоянно самообучаться, с каждым разом узнавая владельца все лучше. Собственно, это объясняет почему с разблокировкой не должно быть никаких проблем, если пользователь отрастит бороду, наденет шляпу или очки. Система фиксирует все малейшие изменения, которые происходят с пользователем со временем.

Компания Apple неоднократно повторяла, что Face ID безупречна и никогда не испытывает сбоев. И все на всякий случай она предусмотрела возможность сброса данных с последующим перезапуском процесса регистрации в системе. Процедура получила название Face ID Diagnostics. И, естественно, она подразумевает вмешательство Apple. В этом режиме пользователь может отправить свои фотографии специалистам Apple для удостоверения своей личности и исправления системы. Apple особо подчеркивает, что эта процедура будет проходить только в рамках поддержки клиентов. В случае Touch ID подобного предусмотрено не было. Это показывает, что Apple хочет быть готова, если что-то вдруг пойдет не так.

Сразу после анонса iPhone X среди прочих высказывалась и опасения о случайных разблокировках. В новом документе описываются некоторые меры защиты, но нельзя сказать, что они полностью развивают все опасения. Там сказано, что для прохождения идентификации по лицу глаза должны быть полностью открыты, а взгляд должен быть направлен на смартфон. Но система работает быстро и хватит интуитивно посмотреть на смартфон, чтобы снять блокировку. Хорошей новостью является то, что можно отключить Face ID, зажав боковые кнопки для перехода в режим Shut Down. После этого для разблокировки потребуется ввести пароль. Судя по всему, Apple признает возможность случайных разблокировок. Face ID в числе прочего предназначена для работы с платежным сервисом Apple Pay, но для проведения транзакции будет недостаточно посмотреть на смартфон, придется еще дополнительно подтвердить покупку путем двойного нажатия верхней кнопки перед поднесением к платежному терминалу. Это умная защита, но, похоже, Face ID и правда может часто срабатывать случайно.

Есть еще одна проблема, касающаяся возможности ложного срабатывания. На презентации Фил Шиллер заявлял, что дает сбой в одном случае на миллион (против 1 на 50 тыс. у Touch ID) и шутил на тему злого близнеца. Но, похоже, что сама Apple относится к этому достаточно серьезно. Однако на странице поддержки Apple есть одна оговорка – вероятность сбоя системы может быть выше в случае близнецов, братьев и сестер, а также детей младше 13 лет, поскольку их отличительные черты лица могут быть развиты не полностью. В данном случае в Apple рекомендуют использовать дополнительно цифровой код. Чтобы было спокойнее. С точки зрения безопасности – это довольно-таки неопределенный вектор атаки. С одной стороны, особо беспокоится тут не о чем. С другой, сама возможность указывает на ограничения Face ID.

Подводя итоги можно сказать, что по-прежнему остается масса вопросов. Наверняка всех больше всего интересует действительно ли Face ID столь неприступна, как заявляет Apple, но ответ на этот и другие вопросы можно будет получить только после выхода устройства на рынок 3 ноября.

Источник: The Verge и Apple (1 и 2)