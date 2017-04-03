Систему распознавания лица пользователя в Samsung Galaxy S8 можно обойти при помощи фотографии

Недавно представленный флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 в дополнение к уже привычному сканеру отпечатков пальцев получил и другие средства биометрической идентификации пользователя. Устройство способно распознавать радужную оболочку глаза и лицо пользователя. Но последняя функция пока что не обеспечивает надёжной защиты. Её можно обойти при помощи фотографии пользователя, что и демонстрируется в представленном ниже видео.

Функция разблокировки смартфона при помощи распознавания лица пользователя (Face Unlock) была добавлена компанией Google в операционную систему Android в 2011 году вместе с релизом версии Ice Cream Sandwich. Но эта функция работала не лучшим образом, её можно было легко обмануть при помощи демонстрации фотографии пользователя вместо реального лица. Потому в 2012 году Samsung предложила улучшенную версию данной функции, которая для разблокировки смартфона требовала, чтобы пользователь моргнул, глядя в камеру. Это решение обеспечивало больший уровень надёжности, но также поддавалось обходу. Правда, для этого требовалось иметь уже две фотографии пользователя – с открытыми и закрытыми глазами. И эти фотографии нужно было менять. Конечно, это более сложный способ обмана системы, но он осуществим.

Непонятно, почему в смартфоне 2017 года инженеры Samsung не интегрировали собственное решение, созданное 5 лет назад, а оставили обычную проверку лица без требования моргнуть. Возможно, в будущей версии прошивки эта оплошность будет устранена. В любом случае, полагаться на эту функцию не стоит, а для наиболее безопасной разблокировки лучше воспользоваться имеющимися сканерами отпечатков пальцев и радужной оболочки глаза.

Источник: gsmarena