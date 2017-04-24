SK Hynix представила первые микросхемы памяти GDDR6 с пропускной способностью до 768 Гбайт/с

Вчера компания SK Hynix сообщила о выпуске самой быстрой в отрасли памяти для графических подсистем. Речь идет о микросхемах памяти GDDR6 плотностью 1 Гбит (1 ГБ), которые будут изготавливаться по технологии класса «2Znm», то есть по нормам 20 нм.

Повторимся, на сегодняшний день это самая быстрая память для графических подсистем, значительно превосходящую своих предшественниц GDDR5 и GDDR5X по показателю скорости передачи данных. Если говорить точнее, новая память способна передавать данные со скоростью 16 Гбит/с в расчете на один вывод. Ее совместное применение с 384-разрядными интерфейсами в будущих видеокартах позволит увеличить пропускную способность подсистемы памяти последних до впечатляющих 768 Гбайт/с. Для сравнения, нынешняя самая быстрая видеокарта NVIDIA TITAN Xp располагает 12 ГБ памяти GDDR5X (11,4 ГГц) производства Micron и характеризуется пропускной способностью 548 ГБ/с. К слову, Micron в настоящее время делает все возможное, чтобы выпустить свои чипы GDDR6 к концу текущего года.

Остается добавить, что кроме вдвое увеличенной по сравнению с GDDR5 пропускной способностью стандарт GDDR6 предполагает 10% снижение рабочего напряжения.

В настоящее время SK Hynix готовится начать серийный выпуск микросхем памяти GDDR6, которые появятся в видеокартах высшего уровня к началу 2018 года. Имя заказчика компания не называет.

Помимо высокопроизводительных графических ускорителей к числу областей применения памяти GDDR6 производитель относит самоуправляемые автомобили, виртуальную реальность, искусственный интеллект и дисплеи разрешением свыше 4K.

По прогнозу Gartner, средний объем видеопамяти в настольных видеокартах в этом году составит 2,2 ГБ, а к 2021 году он возрастет до 4,1 ГБ при среднегодовом росте в 17%.

Источник: cdrinfo