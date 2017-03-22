Скоро в Google Maps появится возможность поделиться с друзьями своим местонахождением и маршрутом передвижения в реальном времени

Компания Google объявила, что вскоре добавит в свой навигационный сервис возможность поделиться местонахождением и передвижениями в реальном времени. Таким образом пользователи Google Maps на мобильных устройствах на основе Android и iOS смогут не выходя из приложения показать другу или близкому человеку свои координаты и маршрут передвижения, при этом увидеть эти данные можно будет не только на смартфонах, но и на компьютере.

Чтобы воспользоваться этой функцией, надо открыть меню приложения или коснуться синей точки на карте, нажать кнопку «Показывать, где я» / Share Location, а затем выбрать, кому и как долго показывать местоположение. Таким образом свои координаты можно сообщить любому контакту из адресной книги или отправить ссылку знакомым с помощью мессенджера. Чтобы пользователь не забыл, что за ним следят знакомые, над компасом на карте появится соответствующий значок, который также позволит при необходимости быстро отключить эту функцию.

Отметим, что аналогичная функция работает и в режиме навигации. Чтобы включить ее, достаточно коснуться значка меню в нижней части экрана навигации и нажать кнопку «Поделиться поездкой» / Share Trip Progress. Пользователи Google Maps, которые получат соответствующее приглашение, будут видеть на карте ваши перемещения по маршруту и примерное время прибытия. Когда вы достигнете пункта назначения, доступ к информации о том, где вы находитесь, будет автоматически закрыт.

Компания Google не называет конкретных сроков запуска данной функции, ограничившись определением «в ближайшее время», зато известно, что она будет доступна у пользователей Google Maps по всему миру на устройствах под управлением Android и iOS.

Источник: Google