«Скоро увидимся»: Yota Devices обещает выпустить «новый продукт» уже этой осенью

В принципе, смартфон YotaPhone 3 должен был выйти еще в первом квартале 2016 года, но его релиз постоянно переносился.

Более того, в середине прошлого месяца так вообще выяснилось, что основной акционер производителя Yota Devices — «китайский» — не выделил денег на новую версию устройства, из-за чего в интернете поползли слухи, что YotaPhone 3 не будет в принципе.

Но хоронить Yota Devices, по всей видимости, было рано. Прежде всего, буквально на днях компания преподнесла приятный сюрприз всем обладателям YotaPhone 2, «проапгрейдив» их девайсы до Android 6.0 Marshmallow.

Что нового?

Помимо стандартных особенностей шестой версии Android, таких как режим Doze, вместе с обновлением разработчики привнесли на устройство еще и несколько собственных новых функций (информация, помещенная в кавычки, взята из официального описания обновления):

Отправка приложений на всегда включенный экран при помощи новой кнопки на панели навигации. «Отправьте приложение на всегда включенный экран и продолжите использовать цветной. Таким образом, вы сможете одновременно использовать несколько приложений, так как они будут расположены на разных экранах».

На всегда включенном экране появилась стандартная строка состояния (отмечена красным прямоугольником на скриншоте ниже). «Следите за уведомлениями приложений и основными статусами телефона на всегда включенном экране».

Gmail вместо Email. «Мы заменили приложение Email на приложение и виджеты Gmail, с помощью которых вы можете открыть любой почтовый ящик».

В приложении YotaSnap была добавлена функция отображения необходимой информации на всегда включенном экране после выключения телефона (например, вследствие разрядки). «С помощью расширенных настроек YotaSnap выберите снимок экрана, карту, контакт или изображение, которое отобразится на всегда включенном экране после выключения телефона». Также появилась возможность добавить на панель навигации одноименную кнопку, которая позволяет быстро сделать скриншот.

Telegram вместо Yotagram. «В данном обновлении мы отказались от приложения Yotagram — теперь вы можете использовать официальное приложение Telegram на всегда включенном экране, просто отправив его туда с помощью новой кнопки «Перенести». Не переживайте – все ваши диалоги и сообщения будут сохранены».

Фирменная энергосберегающая «Оптимизация приложений» заменена на стандартную функцию App Standby.

Также было обновлено приложение YotaSports.

«Скоро увидимся»

Впрочем, самое интересное, пожалуй, впереди: 30 марта компания закрыла свой интернет-магазин «до анонсирования смартфона третьего поколения». При этом сообщается, что предзаказ станет доступен уже летом, а сам «н