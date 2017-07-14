Skype пропишется в автомобилях BMW

Корпорация Microsoft расширяет свое сотрудничество с немецким автоконцерном BMW, чтобы перенести корпоративную версию Skype for Business на автомобили. Говоря более конкретно, в рамках сотрудничества автопроизводитель начнет устанавливать бизнес-версию Skype в информационно-развлекательные системы iDrive автомобилей BMW 5 series.

Ранее BMW одним из первых добавил в свои автомобили поддержку облачного сервиса Office 365, так что внедрение бизнес-версии Skype вполне можно считать следующим логическим этапом сотрудничества компаний. Как уже отмечалось выше, он войдет в состав пакета приложений информационно-развлекательной системы iDrive и позволит присоединятся к запланированным конференц-звонкам прямо из машины без необходимости ручного ввода данных для входа.

Кроме того, система будет уведомлять водителей о запланированных групповых конференциях и изменениях в расписании.

По условиям сделки, BMW также должна обеспечить в своих автомобилях более тесную интеграцию iDrive с календарям, контактами и списками дел из сервиса Microsoft Exchange.

Автопроизводитель планирует начать предустанавливать Skype for Business на свои автомобили во Франции, Германии и Великобритании, а затем постепенно охватить другие страны.

Здесь не лишним будет вспомнить, что в начале этого года представители BMW также заявляли о планах добавить в мультимедийные системы некоторых моделей автомобилей голосового ассистента Microsoft Cortana. Проект является частью стратегии Microsoft Connected Vehicle и должен предоставить водителям возможность запускать Cortana прямо с экрана мультимедийной системы для быстрого доступа к списку дел, напоминаниям, новостям, календарю с запланированными событиями и прочим полезным функциям ассистента.

Источник: The Verge и Microsoft