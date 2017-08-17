Следующая флагманская SoC Snapdragon получит ISP с поддержкой анализа глубины окружающего пространства

Компания Qualcomm начала делиться деталями, касающимися её следующего флагманского мобильного процессора Snapdragon. Она рассказала о некоторых функциях и возможностях интегрированного процессора обработки изображений Spectra второго поколения.

Помимо улучшенных функции шумоподавления и стабилизации видео в Spectra появится поддержка и нескольких новых модулей камеры с передовыми возможностями восприятия. В прошлом году вместе с презентацией процессора Snapdragon 835 компания Qualcomm запустила программу Spectra Module Program. Она позволяет производителям предварительно создавать и настраивать конфигурации камеры для компаний, чтобы те затем могли просто установить их в смартфоны с чипом Snapdragon. Вместе с релизом процессора обработки изображений Spectra второго поколения компания Qualcomm предлагает три новых модуля: для сканирования радужной оболочки глаза, для пассивного определения глубины окружающего пространства, для активного определения глубины окружающего пространства.

В Qualcomm отмечают, что её сканер радужной оболочки глаза обеспечивает более высокую производительность и точность распознавания. Он, якобы, способен отличать реальный глаз от его изображения или макета.

Предлагаемый сканер для пассивного определения глубины окружающего пространства использует два объектива камеры, расположенных на некотором отдалении друг от друга. Благодаря этому смартфон может анализировать два поступающих изображения и определять глубину пространства подобно тому, как это делают глаза человека.

Сканер для активного определения глубины окружающего пространства оснащается инфракрасным излучателем, освещающим тысячи точек, и инфракрасным сенсором, который затем анализирует их. Определяя искажения в шаблоне точек, смартфон может отображать глубину гораздо точнее, чем пассивная система. Затем обычная камера используется для передачи нормального цвета изображения, что позволяет создать точный трехмерный образ практически мгновенно. В дополнение к повышенной точности, активная ИК-система также имеет преимущества при работе в условиях слабого освещения.

Qualcomm надеется, что производители смартфонов будут использовать новые сенсоры для дальнейшего внедрения функций дополненной и виртуальной реальностей в мобильных устройствах, а также для более безопасной разблокировки аппаратов при помощи сканирования лица. Такие решения будут доступны для всех производителей, использующих процессоры Qualcomm.

Более подробная информация о новом флагманском процессоре Snapdragon будет оглашена ближе к концу года, а его поставки начнутся в 2018 году.

Источник: The Verge