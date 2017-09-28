Следующее поколение смартфонов Sony откажется от концепции OmniBalance и получит абсолютно новый дизайн с удлиненным безрамочным дисплеем 18:9

Представленный в начале 2013 года дизайн OmniBalance, в котором Sony выпускает свои смартфоны уже почти пять лет, до сих пор весьма хорош. Однако даже фанаты японского бренда все чаще отмечают, что внешний вид смартфонов за это время окончательно приелся. Оказывается, понимают это не только покупатели, но и руководство компании — в недавнем интервью управляющий директор подразделения Sony India поведал, что уже совсем скоро мы увидим смартфоны Sony «в абсолютно новом дизайне».

Cогласно концепции OmniBalance смартфоны Sony начиная с модели Xperia Z получали гладкие поверхности со слегка закругленными краями, которые должны были создавать ощущения «абсолютной симметрии и баланса». Новая концепция, которая предположительно получит название Mirai, будет использовать самые трендовые веяния смартфонного дизайна, включая сверхдлинные экраны с соотношением сторон 18:9 и «безрамочный» дизайн фронтальной панели.

Напомним, что начиная с 2013 года флагманы Sony носили заглавную букву Z в своем названии, причем под именем Xperia Z вышло более десяти смартфонов, включая модели Z1, Z2, Z3, Z3+ и Z5, а также «ответвления» вроде Z5 Compact и Z5 Premium. Однако в начале 2016 года представители бренда объявили, что компания отказывается от планов по выпуску следующего номерного флагмана Z6 и переходит к следующему этапу развития с линейкой Xperia X.

Отметим, что Sony традиционно обновляет линейку смартфонов дважды в год — в конце зимы на Mobile World Congress и в конце лета на выставке IFA. Соответственно, если речь действительно идет о скором появлении новинок в абсолютно новом дизайне, то скорее всего это произойдет на MWC 2018, в феврале следующего года.

Источник: PhoneArena