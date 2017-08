Следующим смартфоном Android One с «чистым» Android может стать Xiaomi A1, созданный на базе модели Mi 5X

Программа Android One была запущена Google летом 2014 года в рамках конференции Google I/O. Целью этой инициативы, напомним, является помощь производителям в выпуске дешевых смартфонов, а одним из главных преимуществ устройств этой программы, помимо низкой цены, является «голый» Android и гарантированная возможность своевременного обновления до новых версий Android. Поначалу смартфоны Android One пользовались немалым спросом, но в последнее время интерес к ним заметно снизился. Но уже в скором времени ситуация может измениться.

В сети появилась информация о том, что новым партнером Google по программе Android One станет известный китайский производитель смартфонов Xiaomi. Якобы именно Xiaomi выпустить следующий смартфон Android One. Сообщается, что новинка выйдет на рынок под названием Xiaomi A1. С учетом того, что подавляющее большинство смартфонов Android One были нацелены на рынок Индии и важности последнего для Xiaomi, несложно догадаться, где будет продаваться новинка, но, возможно, этим регионом рынки ее присутствия не ограничатся.

Но интереснее всего другое. Якобы Xiaomi A1 будет выпущен на базе существующей модели Mi 5X. Напомним, смартфон Xiaomi Mi 5X был представлен в конце прошлого месяца, а его главной особенностью выступает сдвоенная основная камера – такая же, как у флагманской модели Xiaomi Mi 6. Потенциально это и многие другие характеристики делают Xiaomi A1 наиболее интересным смартфоном, принадлежащим к программе Android One. Само собой, если устройство действительно существуют, и информация о нем является достоверной. К слову, новинка может стать первым смартфоном в ассортименте Xiaomi с «чистым» Android.

Источник: gizmochina