Слухи: Apple еще даже не начинала серийное производство iPhone X, сроки поставки на рынок могут сдвинуть ближе к концу года

За несколько дней до официальной презентации новых «яблочных» смартфонов появились слухи, что Apple на месяц отстает от графика сборки iPhone X из-за проблем на производстве. Теперь же аналитик Раймонд Джеймс сообщил, что компания еще даже не запустила серийное производство смартфона, собрав только несколько мелких партий для презентации и первых обзоров.

По его данным из-за проблем с OLED-экранами контрактный производитель Foxconn запустит сборочные линии только в середине октября, при этом переход на стандартную скорость сборки состоится только ближе к концу четвертого квартала. Напомним, первоначально планировалось, что предзаказы на смартфон iPhone X стартуют 27 октября, а поставки первым покупателям — 3 ноября текущего года.

Если массовое производство смартфона действительно еще не стартовало, то и предзаказ и поставки могут перенести на более дальние сроки. Таким образом потенциальных покупателей ждет не просто дефицит iPhone X, а его полное отсутствие в ранее озвученные сроки.

Напомним, что недавно эксперты подсчитали, что суммарная стоимость компонентов Apple iPhone X составляет $413 при ценнике смартфона от $999 и выше.

Источник: GSMarena