Служба занятости Украины открыла «электронную очередь» для регистрации безработных и вскоре обещает запустить обновленный сайт для поиска работы

Государственная служба занятости Украины запустила в работу сервис, с помощью которого каждый безработный может самостоятельно записаться на индивидуальный прием к специалисту любого центра занятости Украины. Об этом сообщил и.о. Председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

Услуга электронной очереди регистрации безработных доступна всем желающим на портале Государственной службы занятости в рубрике «Электронные услуги» по прямой ссылке http://www.dcz.gov.ua/EReception/.

«Не дожидаясь соответствующих законодательных изменений, Государственная служба занятости продолжает реформирование. Для нас уже не являются новинками видеорезюме, видеопрезентации вакансий, онлайн-собеседования. Мы стремимся быть на шаг впереди. Для нас важно быть ближе к людям, консультировать, направлять, а самое главное — оказывать помощь в поиске достойной работы с достойной заработной платой. Поэтому мы и запустили новый сервис с онлайн-регистрации на прием, что сэкономит время искателей, и позволит подойти к поиску работы более продуктивно», — сказал Валерий Ярошенко.

По его словам, благодаря новому сервису можно не выходя из дома записаться на первичный прием в центр занятости или получения консультации. В случае, если лицо зарезервировало для себя конкретное время, ему не нужно получать талон на посещение, а необходимо непосредственно обратиться к специалисту центра занятости.

По словам представителей Государственной службы занятости Украины, это лишь первый шаг на пути к масштабной модернизации ведомства. Уже в первом квартале текущего года заработает новый сайт ГСЗ, который должен стать крупнейшей онлайн-площадкой для поиска работы в Украине. К разработке его концепции были привлечены международные эксперты, в том числе — представители Международной организации труда (МОТ) и Организации Объединенных Наций (ООН).

Обновленный сайт ГСЗ даст возможность создавать интерактивные профили пользователей и личные веб-кабинеты, он призван сопровождать карьеру украинцев на протяжении всей их жизни.

Источник: Государственная служба занятости Украины