Smart Vision EQ Fortwo — концепт беспилотного электромобиля без руля и педалей для использования в городах будущего

Компания Daimler создала для участия в Франкфуртском автосалоне беспилотный электрический концепт Smart Vision EQ Fortwo, в котором полностью отсутствутют руль и педали. Отметим, что данная разработка представляет собой видение автопроизводителем городского автомобиля будущего и сути является прообразом одной из следующих инкарнаций компактной модели Smart.

Модель Vision EQ Fortwo разработана в рамках концепции CASE, которая объединяет возможности подключенных (Connected), автономных (Autonomous), универсальных (Shared & Services) и электрических (Electric) автомобилей. Электромобиль представляет собой компактную двухместную модель с габаритами 2699x1720x1535 мм, типичными для бренда Smart. В отстутствии руля и педалей управление осуществляется с помощью голосовых команд и фирменного мобильного приложения.

Практически круглые стеклянные двери откидываются назад, что позволяет избежать случайных столкновений с пешеходами и велосипедистами в условиях плотного городского трафика. Благодаря специальному покрытию на стекла дверей можно проектировать дополнительную информацию. В салоне расположена цифровая приборная панель в виде вытянутого 24-дюймового (58,5×15,6 см) дисплея и несколько LED-дисплеев, при этом еще один крупный дисплей на 44 дюйма (105×40 см) разместили в переднем бампере, благодаря чему Smart Vision EQ Fortwo может взаимодействовать с окружающими — показывать время, погоду, данные о пробках, свой статус (свободен/занят) и т.д.

Концепт оснащается электродвигателем неназванной мощности и аккумуляторной батареей на 30 кВтч, что позволяет получить запас хода порядка 300 км. Электромобиль поддерживает беспроводную индукционную зарядку, что в паре с беспилотной функциональностью позволит ему самостоятельно отправиться к ближайшей станции на подзарядку батарей.

Отметим, что концепт Smart Vision EQ Fortwo будет продемонстрирован на выставке Frankfurt International Motor Show 2017 вместе с другими моделями суббренда EQ. При этом Mercedes-Benz собирается запустить в серию более десяти моделей электромобилей — от компактных ситикаров до полноразмерных SUV — уже к 2022 году.

Источник: Daimler