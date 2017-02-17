Смартфон ASUS Zenfone 3 Go полностью рассекречен

В скором времени состоится официальная презентация нового смартфона ASUS Zenfone 3 Go. Но ещё до этого события в сети появились рендерные изображения и технические характеристики данного устройства.

Эта модель относится к бюджетной линейке Go, но выполнена в соответствии с дизайном серии Zenfone 3. На задней и лицевой панелях нет физических органов управления. Устройство оснащено 5-дюймовым дисплеем с HD разрешением, процессор Snapdragon 410, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Основная камера содержит 13-мегапиксельный сенсор с размерами пикселя 1,4 микрона. Камера на лицевой панели комплектуется 5-мегапиксельным сенсором. Дополнительно сообщается о наличии «мягкой» LED вспышки на лицевой панели и двух микрофонов.

Официальная информация о цене смартфона ASUS Zenfone 3 Go пока не сообщается. Предполагается, что его стоимость составит около €150.

Источник: gsmarena