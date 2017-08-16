Смартфон Google Pixel 2 с Android 8.0.1 прошел сертификацию FCC, подтверждены чувствительные к нажатиям грани Active Edge

Источник обнаружил в базе данных американского агентства FCC, занимающегося сертификацией оборудования связи, записи, указывающие, что сертификацию FCC прошел смартфон Google Pixel 2. К счастью для всех поклонников «гуглофонов» эта процедура принесла несколько скриншотов интерфейса ОС, раскрывающие новые подробности о грядущем обновлении.

Во-первых, младшая модель нового поколения Pixel 2 будет производиться компанией HTC, как и указывали предыдущие сообщения, тогда как выпуск старшей модели с более крупным экраном Pixel XL2, вероятно, доверен LG.

Во-вторых, у аппарата будут чувствительные к нажатию боковые грани, как у HTC U11. Правда, у Pixel 2 данная функция будет называться Active Edge, но предназначение у нее такое же, как у Edge Sense – обеспечивать доступ к различным функциям интерфейса при сдавливании боковин. Предыдущие данные указывали, что во избежание ошибочных срабатываний чувствительность граней новых Google Pixel можно будет настраивать.

В-третьих, протестированное устройство оснащено 64 ГБ встроенной памяти и работает под управлением операционной системы Android 8.0.1 с последним пакетом обновлений безопасности от 5 августа 2017 года. Отметим, что новейшая версия новой Android имеет индекс 8.0.0. Так что или это почти финальная сборка, либо эта единичка в младшем разряде номера обозначает специальную сборку для смартфонов Pixel.

Наконец, в базе данных FCC устройство проходит под модельным номером G011A.

Источник: gsmarena