Смартфон Google Pixel XL2 получит функцию Always-On Ambient Display, несколько режимов работы экрана и чувствительные к нажатию боковые грани, как у HTC U11

Несколько дней назад мы публиковали первое изображение смартфона Google Pixel XL второго поколения, демонстрирующее существенно измененный дизайн, а сейчас на форуме XDA Developers опубликовали новые подробности о грядущих смартфонах Google Pixel. Они касаются отличительных программных особенностей грядущих новинок.

С большой вероятностью Google, используя преимущества экранов OLED, которыми будет оснащено новое поколение «гуглофонов», реализует режим Always-On Ambient Display. Данная функциональность позволит постоянно отображать на экране какую-то полезную информацию, например, время, погоду, уведомления и т.д. и т.п., расходуя на это мизерное количество энергии. Первым смартфоном с подобной функцией был Motorola Moto X, но сейчас ее можно встретить в большинстве флагманов на рынке: у LG G6 она называется Always-on, у Samsung Galaxy S8/S8+ – Always On Display. Первые доказательства того, что Google работает над режимом Always-On Ambient Display были обнаружены пользователями XDA Developers еще в исходном коде файла SystemUIGoogle.apk сборки Android O Developer Preview 3 (строчка doze_always_on, где «doze» подразумевает Ambient Display). И вот на этой неделе пришло новое подтверждение наличия этого режима.

Публикуя изображение Google Pixel XL 2 ресурс Android Police отмечал наличие в смартфоне сенсорных боковых панелей, наподобие Edge Sense у HTC U11. Данная функциональность позволит получать доступ к различным функциям интерфейса при сдавливании боковин смартфона. XDA Developers подтверждают эти данные, отмечая, что во избежание ошибочных срабатываний чувствительность граней Google Pixel XL 2 можно настраивать. Также говорится о возможности использовать сжатия для запуска ассистента Google Assistant даже при выключенном экране и «обеззвучивании» входящих вызовов.

Также сообщается, что sRGB-режим, ранее прячущийся в скрытом меню для разработчиков, в новых Google Pixel будет представлен в настройках экрана наряду с еще одним новым режимом «Яркие цвета» (Vivid Colors).

Наконец, при изначальной настройке смартфона Pixel XL 2 пользователи будут перенаправляться на сайт g.co/pixelphonetour, который сейчас по очевидным причинам не работает.

За выпуск Google Pixel XL 2, как мы уже писали ранее, будет отвечать LG. По слухам, устройство получит 5,99-дюймовый экран типа OLED с разрешением 2880×1440 пикселей и соотношением сторон 18:9, SoC Snapdragon 835. Корпус же будет изготовлен из металла и стекла, хотя и с небольшими отличиями в дизайне, о которых мы уже рассказывали раньше.

Источник: XDA Developers