Смартфон HTC U 11 получит функцию записи видео с охватом 360 градусов

Уже в ближайшие дни ожидается презентация нового флагманского смартфона HTC U 11, и накануне этого события производитель решил подстегнуть интерес общественности к устройству.

В описании к опубликованному в Twitter короткому тизеру говорится, что смартфон HTC U 11 обеспечит возможность записи окружающей обстановки с охватом 360 градусов в режиме реального времени. Напомним, по данным предыдущих утечек, эта модель получит основную камеру с 12-мегапиксельным сенсором, объективом с диафрагмой F/1.7, системой оптической стабилизации изображения. Также упоминается поддержка технологий UltraPixel 3 и UltraSpeed AF. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Также сообщается о наличии процессора Snapdragon 835, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти 5,5-дюймового дисплея с QHD разрешением.

Опубликованный тизер подтверждает озвученную ранее информацию о том, что официальная презентация смартфона HTC U 11 состоится 16 мая.

Источник: gsmarena