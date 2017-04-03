Смартфон HTC U с сенсорными гранями полностью рассекречен

Новый флагман HTC U (Ocean) с настраиваемыми сенсорными гранями Edge Sense ожидается только во второй половине этого месяца, но уже сейчас (благодаря утечкам) мы можем оценить его внешность, ключевые особенности и параметры.

Итак, как будет выглядеть следующий флагман HTC U, лишенный каких-либо кнопок, позволяет узнать изображение выше, демонстрирующее устройство со всех сторон.

Что же касается ключевых особенностей и возможностей смартфона, их нам раскрывает ресурс Android Headlines, который в настоящее время опубликовал несколько изображений, которые, видимо, предназначены для презентации устройства.

О самой главной особенности грядущего смартфона – настраиваемых сенсорных гранях Edge Sense – мы уже знаем. С их помощью управлять смартфоном можно будет, просто сжимая его в руке как кистевой экспандер, только с меньшим усилием. Получать доступ к различным функциям и возможностям (запустить приложение Камера и сделать фото, активировать помощника Google Assistant, включить/выключить вспышку, сделать скриншот и т.д.) посредством нажатий на грани можно будет даже в том случае, если смартфон заблокирован. Технология позволяет устройству распознавать не только факт нажатия, но и силу, а также тип самого касания – короткое и длинное.

Кроме того, смартфон HTC U оснастят улучшенной основной камерой с продвинутым режимом HDR+ и рядом функций, нацеленных на улучшение итогового результата. В их числе упоминаются Smart Video Zoom, 3D Audio и Hi-Res Recording. Функция Real-Time HDR scene detection, к примеру, позволит посмотреть результат с HDR+ в реальном времени, прежде чем сделать саму фотографию.

Из остального можно отметить динамики Multimedia BoomSound, целых четыре микрофона для записи объемного звука, фирменную технологию улучшения качества звучания USonic, виртуальный помощник Sense Companion, который дебютировал в HTC U Ultra и U Play, технологию HTC U Sense Link, чтобы связать смартфон с ПК в рамках концепции «непрерывного клиента», и фирменную оболочку HTC Sense 9.

Один из слайдов перечисляет все технически характеристики смартфона. Основой устройства служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 835. Экран характеризуется диагональю 5,5 дюйма и имеет разрешение 2560х1440 пикселей. Объем оперативной памяти составит 4 или 6 ГБ, флэш-памяти в устройстве может либо 64, либо 128 ГБ в зависимости от модификации. Основная камера построена на датчике изображения Sony IMX362 разрешением 12 Мп, а фронтальная использует датчик изображения Sony IMX351 разрешением 16 Мп.

Источник: Android Headlines и Slashleaks