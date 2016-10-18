Смартфон Huawei Honor 6X стоимостью $150 получил новую SoC Kirin 655 и сдвоенную основную камеру

Как и было обещано, сегодня компания Huawei провела специальное мероприятие, на котором представила свой новый смартфон Honor 6X. Новинка, как и подобает представителю бренда Honor, является относительно доступным устройством, но не без изюминки. Смартфон получил столь популярную сейчас сдвоенную основную камеру и в минимальном конфигурации оценивается в $150.

Сдвоенные камеры в смартфонах Huawei встречались и раньше, но не в бюджетном сегменте. В данном случае используются два модуля разрешением 12 и 2 Мп, шестиэлементные объективы и система фазового автофокуса PDAF. Рядом с окошком камеры (сбоку справа) размещена одноэлементная светодиодная вспышка. Фронтальная камера характеризуется разрешением 8 Мп.

Смартфон Huawei Honor 6X получил большой дисплей диагональю 5,5 дюйма с разрешением Full HD, который сверху покрыт защитным стеклом с эффектом 2.5D.

Основой смартфона служит новая однокристальная платформа HiSilicon Kirin 655 собственной разработки Huawei, технических данных о которой на данный момент практически нет. Сообщается, что данная SoC похожа на Kirin 650, у которой восемь ядер Cortex-A53 и GPU Mali-T830 MP2, но отличается более высокой рабочей частотой старшего процессорного кластера – 2,1 ГГц против 2 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 ГБ, а флэш-памяти в устройстве может быть 32 или 64 ГБ в зависимости от модификации.

Также стоит отметить слот microSD, который по совместительству является вторым слотом SIM, сканер отпечатков пальцев на задней панели, стандартный набор датчиков и средств беспроводной связи и аккумулятор емкостью 3340 мА•ч.

Габариты металлического корпуса равны 150,9х72,6х8,2 мм. Масса смартфона — 162 г. Новинка работает под управлением ОС Android 6.0 с фирменной оболочкой EMUI 4.1. В продаже будет присутствовать несколько вариантов цветового исполнения: золотой, серебристый, серый, синий и розовое золото.

Базовая версия Huawei Honor 6X с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, как уже отмечалось в начале заметки, оценена в $150. Помимо нее есть еще две другие: с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти за $190 и с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти за $235. В данном случае сложно не заметить столь ощутимую как для бюджетного сегмента разницу в цене, которая может вполне отразиться на продажах не самым лучшим образом. К слову, в Китае продажи Huawei Honor 6X начнутся 25 октября, данных о сроках доступности и стоимости данной модели в других регионах пока нет.

Источник: phonearena и phoneradar