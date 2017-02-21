Смартфон Huawei Honor 8 Lite представлен официально: Kirin 655, 3/4 ГБ ОЗУ, до 64 ГБ хранилища, 12 Мп камера и Android 7

На проходящем сегодня в Китае крупном мероприятии компания Huawei официально представила новый смартфон среднего класса Honor 8 Lite. По заявлению производителя, особое внимание было уделено дизайну новинки, корпус которой получил сразу 12 слоев зеркального покрытия для создания по-настоящему премиального образа. Предусмотрено четыре варианта цветового оформления: черный (Midnight Black), белый (Pearl White), синий (Sea Blue) и золотистый (Streamer Gold).

Смартфон Huawei Honor 8 Lite получил 5,2-дюймовый дисплей с разрешением 1080p (1920×1080 точек), прикрытый скругленным к краям стеклом. Основана новинка на собственном процессоре компании среднего класса Kirin 655 (8xCortex-A53, 2,1 ГГц, Mali-T830 MP2), тогда как флагманская модель Huawei Honor 8 получила более производительный Kirin 950 (8xCortex-A72/Cortex-A53, 2,0 ГГц, Mali-T880 MP4). Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч.

В базовой версии смартфон располагает 3 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти для хранения данных, которую также можно дополнить картой microSD объемом до 128 ГБ. Также предусмотрена более производительные и дорогие версии с 4 ГБ ОЗУ и хранилищем памяти на 32 или 64 ГБ.

Основная камера смартфона получила 12 Мп сенсор с объективом f/2.2, тогда как на фронтальной панели установлена 8 Мп широкоугольная камера, которая умеет подсвечивать лицо пользователя подсветкой экрана во время съемок селфи в темных местах. Работать Huawei Honor 8 Lite будет под управлением Android 7 «Nougat», дополненной фирменной оболочкой EMUI 5.0.

Отметим, что стоимость Huawei Honor 8 Lite составит $160 (1099 Yuan) за версию 3/32 ГБ, $203 (1399 yuan) за 4/32 ГБ и $232 (1599 Yuan) за самую продвинутую 4/64 ГБ. Продажи смартфона в Китае начнутся уже в текущем месяце.

Источник: Gizmochina