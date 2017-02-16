Смартфон Huawei P10 Plus с изогнутым дисплеем предстал во всей красе на официальных изображениях

Несколько дней назад мы публиковали видеоролик со сгенерированным средствами компьютерной графики изображением смартфона Huawei P10. Теперь же в сети появились качественные изображения старшей версии Huawei P10 Plus, демонстрирующие предстоящую новинку во всей красе. Судя по всему, изображения эти — официальные.

Как видим, в отличие от младшей модели Huawei P10 с плоским экраном и встроенный в механическую кнопку сканером отпечатков пальцев на лицевой панели, старшая Huawei P10 Plus отличается загнутым по двум краям дисплеем. Причем физический кнопки у Huawei P10 Plus нет, а экран занимает практически всю переднюю панель. Отдельно стоит обратить внимание на то, каким образом изогнут дисплей. Угол изгиба явно больше, чем у других моделей смартфонов с изогнутыми экранами, присутствующими сейчас на рынке.

Конкретно на этих изображениях запечатлен лишь черный вариант Huawei P10 Plus, но ожидаются и другие цветовые варианты устройства.

Как и младшая модель Huawei P10, старшая Huawei P10 Plus получит сдвоенную основную камеру под брендом Leica. Собственно, других отличий по характеристикам, помимо формы экрана и положения дактилоскопического датчика, между моделями не предвидится.

По предварительным данным, обе грядущие новинки получат экраны QHD диагональю 5,5 дюйма, SoC Kirin 960, 4 или 6 ГБ ОЗУ и 32/64/128 ГБ встроенной флэш-памяти в зависимости от модификации. Фронтальная камера будет иметь разрешение 8 Мп. Из коробки смартфоны будут идти с ОС Android 7.0 Nougat, поверх которой установлена фирменная оболочка Huawei EMUI 5.0.

Анонс устройств ожидается 26 февраля накануне MWС 2017.

Источник: gsmarena