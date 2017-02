Смартфон Huawei P10 получит двойную камеру и три варианта расцветки корпуса: золотистый, синий, зелёный

Ещё около двух недель осталось до выставки MWC 2017, а производители мобильных устройств уже начинают подготовку публики к появлению новинок. Так, компания Huawei поделилась крупицами информации о своём новом смартфоне P10.

В 20-секундном ролике, размещённом на YouTube, Huawei намекает на использование двойной камеры в смартфоне P10. Также содержится информация о времени и дате проведения презентации новинки – 26 февраля 2017 года в Барселоне.

В ролике, посвящённом смартфону Huawei P10, фигурирует слоган «Change the way the world sees you» («Измени способ того, как мир видит тебя»). Отметим, для прошлогодней модели Huawei P9 использовался слоган «Change the way you see the world» («Измени способ того, как ты видишь мир»). Это может говорить об использовании двойной камеры и на лицевой панели новинки.

Вместе с тем, стали известны варианты цветового исполнения корпуса смартфона Huawei P10. Заинтересованные покупатели смогут приобрести устройство в золотистом, синем и зелёном корпусах.

Согласно предыдущим утечкам, смартфон Huawei P10 получит 5,5-дюймовый дисплей, процессор собственной разработки Kirin 960 и 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Также ожидается выпуск более крупной модификации под названием Huawei P10 Plus.

