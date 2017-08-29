Смартфон Huawei P9 lite mini – уменьшенная и слегка упрощенная версия модели P9 lite

В начале этого года в Барселоне были представлены смартфоны Huawei P10 и P10 Plus, которые пришли на смену моделям прошлого сезона Huawei P9 и P9 Plus. Но, похоже, китайский производитель пока не готов распрощаться с прошлогодней линейкой Huawei P9. В настоящее время каталог одного из венгерских интернет-магазинов пополнила новая модель смартфона Huawei P9 lite mini, которая, по сути, представляет собой слегка уменьшенную и упрощенную по характеристикам версию младшей модели Huawei P9 Lite. Новинка уже доступна для покупки на сайте магазина по цене €190.

За эту сумму покупатель получает аппарат на однокристальной системе MediaTek MT6737T с четырехъядерным процессором Cortex-A53, работающим на частоте 1,45 ГГц под управлением Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1, и GPU Mali-T720 MP2. Впрочем, некоторые источники пишут, что основой выступает SoC Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917).

Аппарат, поддерживающий две карты SIM (версия с одной картой SIM выйдет осенью), оснащен дисплеем диагональю 5 дюймов. Разрешение дисплея — 1280х720 пикселей. Для сравнения, в Huawei P9 Lite установлен дисплей IPS размером 5,2 дюйма и разрешением 1920х1080 пикселей.

Конфигурация смартфона включает 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флэш-памяти. Возможна установка карты памяти объемом 128 ГБ.

Оснащение смартфона включает камеры разрешением 5 и 13 Мп. Фронтальная камера оснащена светодиодной вспышкой.

Питание смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 3020 мА∙ч.

Интересно, что новый Huawei P9 lite mini получился толще обычного Huawei P9 lite – 8,05 мм против 7,5 мм. Полные размеры Huawei P9 lite mini – 143,5×71 x8,1, масса – 145 г.

Из остального можно отметить позаимствованный у Huawei P9 Lite сканер отпечатков пальцев на задней панели.

На некоторых рынках Huawei P9 lite mini будет продаваться под именем Huawei Y6 Pro 2017. Покупателям будут предложены черный, серебристый и золотистый варианты окраски.

Источник: gsmarena