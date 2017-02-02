Смартфон iPhone 6 Plus загорелся во время ночной подзарядки, Apple обещает компенсацию

Супружеская пара из города Палм-Харбор (Флорида, США) заявила о воспламенении смартфона iPhone 6 Plus. Столь неприятная ситуация произошла среди ночи, когда супруги мирно спали. Смартфон в это время был расположен на прикроватной тумбочке и был подключен к розетке для подзарядки батареи.

«Моё лицо было так близко к смартфону, когда он внезапно загорелся, что это разбудило меня. К счастью, я легко просыпаюсь… Буквально, от смартфона шло пламя», — сообщила женщина.

К счастью, её муж Кайл также проснулся и смог потушить огонь при помощи рубашки. По словам женщины, если бы она не проснулась так быстро, огонь мог бы перекинуться на занавеску. А там и до полноценного пожара недалеко. Воспламенившемуся смартфону было около 2,5 лет.

Другой владелец iPhone 6 Plus также рассказал о проблеме, связанной со смартфоном. Его аппарат не заряжался ночью в понедельник, а на утро он обнаружил, что батарея устройства вспучилась. Правда, при этом не произошло возгорания.

Компания Apple уже осведомлена о данной проблеме и пообещала замену устройства пострадавшей женщине. Ей будет выплачена компенсация в сумме $750, и когда женщина вернёт проблемный iPhone, компания сможет приступить к разбирательству и найти причину проблемы.

Источник: gsmarena