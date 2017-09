Смартфон iPhone X в красном цвете корпуса запечатлен на видео накануне анонса

Уже сегодня вечером Apple проведет пресс-конференцию (у нас на сайте будет традиционная текстовая трансляция), в рамках которой будут представлены новые смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X (или iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone 8 – как бы они в итоге не назывались). Между тем, в сети появилось видео, на котором якобы запечатлено новый iPhone X в красном цвете. Отметим, что до сих пор мы видели лишь изображения макетов в белом, золотистом и черном цветах корпуса.

Короткий видеоролик, на котором красный iPhone X запечатлен наряду с другими цветовыми версиями устройства, судя по всему, было снято в магазине. Таким образом, вероятнее всего, в палитре нового iPhone будет не меньше четырех цветов.

Сообщения о том, что первое время смартфон iPhone X будет в дефиците появлялись и ранее. Последние данные от аналитической компании KGI указывают на относительно небольшие объемы производства новой модели – 10 000 смартфонов iPhone X в сутки. Также говорится о проблемах с золотой версией, объемы выпуска которой еще ниже других цветовых версий. В связи с этим высказывается предположение, что версия Blush Gold (именно так должна называться золотая версия) поступит в продажу позже остальных.

Кроме того, недавно выпущенная GM-версия iOS 11 продолжает служить источником новых данных. Кроме подтверждения названий iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X она поведала о возможности создавать анимированные смайлы Animoji при помощи собственного лица, а также объемах ОЗУ в новых смартфонах iPhone – iPhone 8 сохранит 2 ГБ памяти, а iPhone 8 Plus и iPhone X достанется 3 ГБ ОЗУ.

Ожидается, что прием предварительных заказов на iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X будет открыт 15 сентября, а начало продаж запланировано на 22 сентября этого года. Новый iPhone X будет стоить $999 в базовой версии с 64 ГБ, за версии с 256 ГБ и 512 ГБ флэш-памяти попросят $1099 и $1199 соответственно, а цены на iPhone 8 и iPhone 8 Plus должны быть на уровне нынешних iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Источник: phonearena