Смартфон LG G6 Mini выйдет под названием LG Q6 с 3 ГБ ОЗУ и одиночной основной камерой

В апреле появились слухи о намерении компании LG выпустить смартфон LG G6 Mini. Однако по данным известного инсайдера Эвана Блесса (Evan Blass), что это устройство поступит на рынок под названием LG Q6.

Согласно имеющимся данным, смартфон LG Q6 уже прошёл сертификацию FCC, он имеет модельный номер M700. Устройство содержит дисплей с соотношением сторон 18:9 и 3 ГБ оперативной памяти. На задней панели расположена одиночная 13-мегапиксельная камера.

Ресурс Techno Buffalo ранее сообщал, что более компактная модификация флагмана LG G6 оснащена 5,4-дюймовым дисплеем, который занимает менее 80% лицевой панели. Более подробные сведения об этом устройстве пока не сообщаются. Однако опубликованные изображения свидетельствовали о наличии двойного модуля камеры на задней панели, как и в модели LG G6. Также на задней панели можно рассмотреть название G6, в то время как Эван Блесс уверяет, что аппарат поступит на рынок под названием LG Q6. На снимках также можно рассмотреть наличие порта USB Type-C и 3,5-миллиметрового звукового разъёма.

Информация о сроках официальной презентации и цене смартфона LG Q6 пока не сообщается.

Источник: gizmochina