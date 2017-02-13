Смартфон LG G6 по аналогии с моделью LG V20 получит счетверенный 32-разрядный ЦАП

Качественная аудиоподсистема – одна из главных особенностей вышедшего прошлом году флагманского смартфона LG V20. Напомним, за качественный звук в модели LG V20 отвечает счетверенный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) компании ESS Technology (ESS ES9218) и стереодинамики B&O Play, обеспечивающие возможность воспроизведения звука в формате 32 бита/192 кГц студийного качества Hi-Fi. В грядущем флагмане LG G6 на радость аудиофилам тоже установлен счетверенный 32-разрядный ЦАП, так что его аудиоподсистема по качеству должна быть ничуть не хуже, чем у LG V20, а, возможно, даже и лучше.

По словам производителя, применение счетверенного ЦАП в смартфоне LG G6 позволило добиться 50% снижения шумов по сравнению с моделями традиционной конструкции. Благодаря возможности независимого управления каждым каналом достигается более сбалансированное звучание. Кроме того, повышенная плотность компоновки позволила уменьшить потери данных и общие искажения всего до 0,0002%.

Остается добавить, что презентация смартфона LG G6, предполагаемые характеристики и внешность которого уже давно не являются секретом, ожидается 26 февраля накануне MWC 2017.

Источник: gsmarena и LG