Смартфон LG Q6 (LG G6 mini) представят 11 июля, он должен получить 5,4-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18,5:9

На прошлой неделе известный инсайдер Эван Блэсс заявил, что мини-версия нынешнего флагманского смартфона LG G6, о которой мы впервые услышали еще в мае, выйдет под названием LG Q6. И вот сейчас компания LG начала рассылку приглашений представителям СМИ на пресс-конференцию, которая пройдет 11 июля этого года в Польше. С большой вероятностью анонс LG Q6 состоится именно на этом мероприятии.

Есть две версии приглашения. На первом (выше) помимо общей информации о месте, дате и времени проведения мероприятия можно также найти хештег #LGBarbeQ.

Качество второго оставляет желать лучшего, но не обязательно быть поляком, чтобы прочесть приглашение, где прямым текстом указывается анонс LG Q6. Таким образом, никаких сомнений в том, что в этот день нам покажут «компактного» флагмана, не должно оставаться. Здесь есть только один непонятный момент: будет ли это глобальная премьера, или просто отдельное мероприятие для Польши, а сам анонс грядущей новинки состоится несколько ранее. Ну и неясно, почему именно Польша?

Если верить последним слухам, LG Q6 будет выделяться 5,4-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18,5:9. Отметим, что у G6 соотношение равно 18:9. Также сообщается, что устройство получит одинарную в отличие от старшей модели камеру разрешением 13 Мп и 3 ГБ оперативной памяти.

Источник: gsmarena