Смартфон LG Q8 — уменьшенная копия флагманской модели LG V20, защищенная от проникновения пыли и воды (IP68)

Компания LG без лишнего шума пополнила свой ассортимент новым смартфоном Q8, который можно считать уменьшенной версией актуальной флагманской модели V20.

Новинка не получила широкоформатный экран FullVision, как у недавно представленной серии LG Q6, но располагает дисплеем QHD (2560х1440 пикселей) диагональю 5,2 дюйма. Отметим, что дисплей упомянутого в начале текста LG V20 имеет такое же разрешении при существенно большей диагонали 5,7 дюйма. В данном случае используется панель Quantum IPS. Передняя панель защищена закаленным стеклом Gorilla Glass 4.

Есть у LG Q8 и дополнительный дисплей, который в числе прочего можно использовать для создания качественных селфи. Его разрешение такое же, как у LG V20, а именно – 160х1040 пикселей, но размер, естественно, немного меньше.

Сердцем смартфона служит SoC Snapdragon 820, в помощь которой предназначено 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти. Для расширения объема встроенного хранилища есть слот microSD. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3000 мА•ч, что весьма неплохо для аппарата таких размеров.

Смартфон LG Q8 похож на модель LG V20 не только спереди, но и сзади. Здесь также имеется блок со сдвоенной основной камерой и всем остальным.

В сдвоенной основной камере используются различные модули: один их них характеризуется разрешением 13 Мп (формат 1/2.6”, размер ячейки 1,12 мкм) и диафрагмой F/1,8, разрешение второго – 8 Мп (1/4”, 1,12 мкм). Конструкция идентична таковой у LG V20: в дополнительной камере системы используется широкоугольный объектив, а основная оснащена системой оптической стабилизации и поддерживает съемку видео 4К. Фронтальная камера характеризуется разрешением 5 Мп, оснащена широкоугольным объективом (120°) и позволяет снимать видео Full HD.

Устройство может похвастать качественной звуковой подсистемой с четырехканальным ЦАП ESS ES9218, а его корпус защищен от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями класса IP68. Последнее говорит о том, что устройство пыленепроницаемо и сохраняет работоспособность после получасового пребывания под водой на глубине до полутора метров.

Продажи LG Q8 должны начаться уже в этом месяце, но ответа на главный вопрос – «Сколько?» – пока нет. Так что пока сложно сказать, сможет ли новинка стать хорошей и более доступной альтернативой флагманскому G6.

Источник: gsmarena