Смартфон LG V30 позирует на «живом» фото накануне официальной премьеры
Мы уже не один раз видели качественные изображения смартфона LG V30, сгенерированные средствами компьютерной графики. Последнее такое изображение, демонстрирующее финальный дизайн новинки, известный «слуховед» Эван Бласс опубликовал ранее в этом месяце. Теперь же пришел черед качественных «живых» фото. В соцсети Weibo выложили первую такую фотографию смартфона LG V30, на которой запечатлена лицевая часть нового устройства.
Снимок позволяет в деталях рассмотреть аппарат. По нему можно оценить минимальные рамки сверху и снизу, а также вытянутый в высоту дисплей со скругленными углами. Этими отличительными чертами LG V30 сильно напоминает вышедшую ранее модель LG G6. Собственно, дизайн LG V30 продолжает идеи, заложенные в LG G6, по аналогии с тем, как представленная на прошлой неделе конкурирующая модель Samsung Galaxy Note8 продолжает дизайн Galaxy S8.
По последним данным, одновременно с обычной моделью LG V30 компания LG Electronics покажет и версию LG V30 Plus, которая получит вдвое больше флэш-памяти (128 ГБ), улучшенную аппаратную начинку, отвечающую за воспроизведение аудио, а также будет поддерживать беспроводную зарядку. Но остальные ключевые характеристики у аппаратов будут идентичными: SoC Snapdragon 835, шестидюймовый дисплей OLED с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2880х1440 пикселей, 6 ГБ ОЗУ, сдвоенная камера с модулями 16 и 13 Мп и диафрагмой F/1,6, класс защиты IP68 и аккумулятор емкостью 3200 мА•ч.
Ранее LG Electronics рассказала об уникальных функциях смартфона V30, среди которых была упомянута панель Floating Bar, улучшенный Always On Display и функция распознавания по лицу/голосу.
Последние данные от инсайдеров указывают, что младшая модель LG V30 будет стоить $700, а за старшую модель попросят $875.
Смартфон LG V30 представят уже 31 августа.
Источник: gizmochina