Смартфон Meizu E2 может получить уникальную вспышку, интегрированную в «антенную полоску» металлического корпуса

На прошлой неделе мы опубликовали новость, в которой привели фотографии сразу двух различных вариантов дизайна нового смартфона Meizu E2. Однако на этом поток информации о будущей новинке не прекратился и в сети появился еще один (уже третий по счету) вариант, предлагающий действительно необычное решение задней панели смартфона.

Как известно, в металлическом unibody-корпусе смартфона необходимо предусмотреть непроводящие вставки для нормальной работы антенн. В ранних моделях Meizu этот вопрос решался с помощью пластиковых заглушек в верхней и нижней части корпуса, в более поздних — с помощью тонких пластиковых полосок, интегрированных в заднюю панель. В любом случае, производители стараются сделать их как можно менее заметными, сохраняя целостность дизайна.

Однако в новом рендере такую полоску решили использовать не только по прямому назначению, размышляя в стиле — раз уж отверстие в металлической спинке сделано, то почему бы не вставить туда какой-то полезный элемент. Этим полезным элементом оказалась вспышка, собранная из ряда светодиодов. Более того, дизайнер даже предусмотрел два варианта накладок на заднюю панель с прорезями для новой вспышки.

Увидим ли мы именно этот дизайн в новом Meizu E2 или он окажется фантазией очередного 3D-дизайнера, можно будет узнать уже в ближайшую среду, 26 апреля 2017 года. Напомним, что по слухам Meizu E2 получит 5,5-дюймовый экран с разрешением 1080p, восьмиядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти, батарею на 3920 мАч, основную камеру на 13 Мп и металлический unibody-корпус, а предлагаться будет по цене $250 (¥1699) за 32 ГБ версию.

Источник: GSMArena