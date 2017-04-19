Смартфон Meizu E2 с нетипичным для бренда дизайном сняли на видео за неделю до анонса

Китайская компания Meizu представит свой очередной смартфон с непритязательным обозначением E2 только через неделю, но благодаря различным утечкам мы уже знаем дату анонса, технические характеристики и даже можем рассмотреть дизайн на фотографиях и видео.

Итак, сначала на ресурсе TENAA появилась информация о сертификации модели Meizu M612C (она же Meizu E2). Согласно этим данным смартфон получит 5,5-дюймовый экран с разрешением 1080p, неназванный восьмиядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти, батарею на 3920 мАч, основную камеру на 13 Мп и металлический unibody-корпус.

Затем в китайских социальных сетях опубликовали приглашение для прессы, которое указывает на дату 26 апреля и подтверждает вариант дизайна, указанный на ресурсе TENAA:

Чуть позже в сети появляется несколько размытых «живых» фото, качественный рендер (вынесен в самое начало новости) и наиболее реалистичная утечка — короткое 10-секундное видео, демонстрирующее не только разъем USB Type C, но и абсолютно иной дизайн задней панели.

Основная камера здесь расположена не по центру, а вынесена в левый верхний угол и объединена в единый блок со вспышкой таким образом, что напоминает сдвоенные камеры актуальных флагманских моделей других производителей.

Отметим, что для нового Meizu E2 руководство бренда обещало куда более интересную внешность, существенно отличающуюся от актуальных моделей, а вариант на приглашении и в базе TENAA практически полностью копирует существующие смартфоны производителя, включая недавний Meizu M5s.

В любом случае, гадать о том, фейк последнее видео или в Meizu действительно обновят дизайн новинки, осталось недолго — до 26 апреля.

Источники: GSMArena