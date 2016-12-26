Смартфон Meizu M5S будет предложен в трех модификациях, отличающихся объемами памяти

В базах данных китайских регуляторов TENAA и China Compulsory Certification (3C), занимающихся сертификацией электронных устройств и оборудования связи, появилась информация о новом устройстве Meizu. Если быть точным, то о двух устройствах, фигурирующих под обозначениями M612Q и M612M. Считается, что под этими обозначениями скрываются разновидности грядущего смартфона Meizu M5S. Сам факт сертификации смартфона Meizu M5S в Китае не только говорит о скором анонсе, но и позволяет узнать основные характеристики и оценить внешность грядущего смартфона Meizu.

Устройство построено на базе неизвестной восьмиядерной SoC и оснащено дисплеем размером 5,2 дюйма с разрешением 1280х720 точек. Оперативной памяти будет 2, 3 либо 4 ГБ в зависимости от модификации. Флэш-памяти будет предусмотрено 16, 32 либо 64 ГБ. То есть, по сути, модификаций три.

Также смартфон получит камеры разрешением 13 и 5 Мп. Емкость аккумулятора составит 2930 мА·ч. Габариты грядущей новинки Meizu будут равны 148,2х72,53х8,4 мм при массе 138 г. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow и будет доступен в трех цветовых вариантах: серебристо-сером, золотистом и золотисто-розовом.

Источник: gsmarena