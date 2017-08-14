Смартфон Meizu M6 Note получит сдвоенную камеру со вспышкой на четырех светодиодах

Всплыла весьма любопытная деталь о грядущем смартфоне Meizu M6 Note, который, как мы уже успели выяснить, представят в один день (23 августа) с флагманским Samsung Galaxy Note 8.

Как утверждается, смартфон Meizu M6 Note будет выделяться сдвоенной основной камерой со вспышкой на четырех светодиодах. Доказательством тому служит шпионская фотография, на которой смартфон Meizu M6 Note позирует «обнаженным» – без задней крышки. Не нем хорошо видны модули сдвоенной камеры, над которыми расположилась четырехэлементная вспышка.

Грубым наращиванием количества светодиодов можно увеличить яркость вспышки и равномернее осветить больший угол, что на практике должно обеспечить лучшую цветопередачу при съемке со вспышкой.

Отметим, что Meizu M6 Note не станет первой моделью производителя, в основная камера которого оснащена вспышкой на четырех светодиодах. Представленная весной этого года модель Meizu E2 тоже может похвастаться такой же особенностью, причем конструкция осветительного элемента в данном случае выглядит идентичной.

Увы, качество фото недостаточно высокое, чтобы рассмотреть надписи на аккумуляторе устройства. Впрочем, по предыдущим утечкам нам уже известна емкость аккумулятора (4000 мА*ч) и другие характеристики смартфона Meizu M6 Note. Известно даже, что базовая версия с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти будет стоить около $240.

Источник: gsmarena