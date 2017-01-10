Смартфон Moto G5 Plus засветился в продаже ещё до официального анонса

В румынском варианте торговой площадки OLX появилось объявление о продаже ещё не анонсированной модели смартфона Moto G5 Plus, которая станет преемником прошлогоднего устройства Moto G4 Plus. Позже объявление было удалено, но изображения и технические характеристики смартфона удалось сохранить.

Если верить объявлению, смартфон Moto G5 Plus содержит 5,5-дюймовый дисплей с Full HD разрешением 1920х1080 точек и процессор Snapdragon 625. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 32 ГБ. Также сообщается о наличии 13-мегапиксельной основной камеры, батареи ёмкостью 3080 мАч и порта micro-USB. В качестве операционной системы используется версия Android 7.0 Nougat. В качестве срока доступности был указан март 2017 года.

Запечатлённое на фотографиях устройство в плане дизайна похоже на смартфоны Motorola. По сравнению с предыдущими устройствами серии G имеются незначительные изменения, касающиеся внешнего вида сканера отпечатков пальцев и модуля камеры. Вместе с тем, это устройство очень похоже на рендерные изображения и фотографии из предыдущих утечек, где, якобы, фигурировал смартфон Moto X. Хотя характеристики этого устройства не соответствуют статусу топовой линейки Moto X.

Источник: The Verge