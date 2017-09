Смартфон Moto X4 Android One предназначен для использования с виртуальным оператором Google Project Fi

Компания Motorola сегодня представила новый смартфон, созданный в сотрудничестве с Google. Как вы наверно уже догадались, речь о версии Moto X4 для программы Android One, о которой мы уже сообщали ранее.

Устройство во многом оказалось первым. Это первая модель производителя, выпущенная по программе Android One. Еще это первый смартфон программы Android One, который будет продаваться в США. Также Moto X4 Android One является первым сторонним аппаратом с поддержкой Google Project Fi. То есть, это первый смартфон, не относящийся к семействам Nexus или Pixel, подходящий для использования с виртуальным оператором Project Fi. Стоимость у Moto X4 Android One такая же, как у обычной версии, а именно – $399.

Смартфон является практически полной копией Moto X4 со стоковой ОС Android. Из коробки на нем будет седьмая версия ОС Google, обновление до последней Android 8.0 Oreo должно выйти до конца этого года. Также говорится, что владельцы Moto X4 Android One в числе первых смогут опробовать возможности следующей версии ОС Android P в следующем году.

По техническому оснащению новинка тоже ничем не отличается от своего прообраза. Здесь и новенькая SoC Snapdragon 630, и сдвоенная камера и интересный корпус со стеклом с обоих сторон, защищенный от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями класса IP68. Более подробно о характеристиках можно узнать из новости о Moto X4, перепечатывать все по новой не имеет смысла.

Уже сегодня новинка должна стать доступна для предзаказа на сайте Project Fi. Смартфон будет доступен в двух цветах: Super Black и Sterling Blue. В рамках специальной программы обмена можно будет сдать старый смартфон Nexus и получить скидку в размере $165 на покупку нового Moto X4. Кроме того, при покупке до 5 октября можно рассчитывать на бонус в размере $50 на мобильный счет Fi.

Отметим, что виртуальный оператор Project Fi сейчас работает более чем в 135 странах мира, в том числе и в Украине, правда, только в роуминге. Полный перечень стран, в которых работает Project Fi, и подробности о тарифах можно найти на официальном сайте проекта.

Также не лишним будет вспомнить, что в ближайшее время ожидается выпуск еще одного смартфона Android One – HTC U11 Life (Ocean Life).

