Смартфон Moto X4 выйдет в версии с «чистым» Android в рамках программы Android One

Представленный на прошлой неделе смартфон Xiaomi Mi A1 стоимостью около $240 уже успели назвать самой интересной моделью программы Android One. Но, похоже, уже очень скоро новинка Xiaomi получит очень достойного соперника в лице специальной версии Moto X4, который должен стать следующим смартфоном программы Android One. Существование последнего подтвердил уже хорошо известный нашим читателям инсайдер Эван Блэсс, который также подкрепил свои слова изображением устройства.

На предоставленном инсайдером изображении грядущая новинка повернута к зрителю тыльной стороной корпуса, где наряду с типичным для производителя блоком сдвоенной камеры красуется логотип Moto и надпись, свидетельствующая о принадлежности устройства к программе Android One.

Очевидно, что версия Moto X4, созданная совместно с Google в рамках программы Android One, будет называться иначе, но как – пока вопрос. Увы, данных о цене и сроках выходах устройства пока тоже нет. Но можно с большой долей уверенности утверждать, что дешевле Moto X4 новинка точно не будет. Наверняка цена будет такой же – в Европе Moto X4 будет продаваться по цене в 400 евро (для Украины цены должны объявить чуть позже).

Напомним, в конфигурацию смартфона Moto X4 входит SoC Snapdragon 630, экран диагональю 5,2 дюйма разрешением Full HD, 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ флэш-памяти. Кроме того, Moto X4 защищен от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями класса IP68.

Источник: Twitter Эвана Блэсса