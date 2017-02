Смартфон Motorola Moto G5 Plus сфотографировали вживую, обещают 5,2-дюймовый Full HD экран и аккумулятор на 3000 мАч

География утечек нового смартфона Motorola Moto G5 Plus просто поражает воображение. Если большинство других смартфонов «всплывает» до анонса в Китае, то еще не представленный Moto сначала был обнаружен на румынском сервисе онлайн-объявлений, а теперь засветился в… Бразилии.

В данном случае смартфон удалось сфотографировать с защитной пленкой на экране, которая содержит его основные технические характеристики. Если верить, что перед нами действительно Motorola Moto G5 Plus, то он получит 5,2-дюймовый дисплей с Full HD разрешением (1920×1080 точек), а не 5,5-дюймовый, как предполагалось ранее. Напомним, что в отличие от других линеек смартфонов, приставка «Plus» в семействе Moto G обозначает не более крупную диагональ, а более высокой функциональностью. Таким образом, уже сейчас можно предположить, что обе новые модели — Moto G5 и Moto G5 Plus — будут выполнены в 5,2-дюймовом формате, что является шагом назад по отношению к 5,5-дюймовым Moto G4/G4 Plus.

Также на фото можно увидеть упоминание о 8-ядерном процессоре с рабочей частотой 2,0 ГГц (по всей видимости речь идет о Qualcomm Snapdragon 625) и аккумуляторе на 3000 мАч с фирменной технологией быстрой зарядки TurboPower. Среди второстепенных характеристик можно отметить наличие сканера отпечатков пальцев, модуль NFC и 12 Мп камеру с быстрым автофокусом. Об оснащении памятью и ОС в утечке ничего не сказано, но предполагается, что Motorola Moto G5 Plus получит 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, а также будет работать под управлением Android 7 «Nougat».

Напомним, что в начале года стали известны основные технические характеристики смартфона Moto G5, однако в том случае речь скорее всего шла о начальной 5-дюймовой модели линейки. Официальный анонс Motorola Moto G5 Plus состоится 26 февраля 2017 года, в рамках выставки MWC 2017 в Барселоне, а в продажу новый смартфон должен попасть уже в марте текущего года.

