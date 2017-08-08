Смартфон OnePlus 5 стал доступен в новом цвете Soft Gold, но в ограниченном количестве

Смартфон OnePlus 5 изначально был доступен в двух вариантах цветового оформления: Midnight Black и Slate Gray (черный и темно-серый). И вот сейчас производитель представил новый цветовой вариант смартфона OnePlus 5, который называется Soft Gold. Судя по всему, подобным образом в компании рассчитывают подстегнуть дополнительный интерес к своему новому флагману.

Как видим, золотистая у этой версии только тыльная сторона, тогда как фронтальная часть по-прежнему выполнена в белом. Также можно отметить, что золотой ободок кнопки Home, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. На самом деле новым этот цвет не назовешь, поскольку в свое время была выпущена похожая версия OnePlus 3 с белой передней панелью и золотистой тыльной стороной корпуса.

Золотистый OnePlus 5 предложен только в одном варианте с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти по цене $479 либо €499. Производитель также отмечает, что версия Soft Gold будет выпущена ограниченной партией, но не конкретизирует ее размер. Смартфон OnePlus 5 в цвете Soft Gold пока все еще доступен на сайте OnePlus, но заинтересованным не стоит затягивать с покупкой, поскольку предыдущие подобные предложения заканчивались достаточно быстро.

Источник: gsmarena